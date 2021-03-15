МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 2,5 месяца вырос на 28,3%, до 42,9 миллиарда кубов газа, говорится в сообщении компании.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос до 42,9 миллиарда кубических метров газа. Это на 28,3% (на 9,5 миллиарда кубических метров) больше, чем за первые 2,5 месяца прошлого года", — указывается в сообщении. "Газпром" с начала марта увеличил поставки в Турцию в 11,5 раза

Компания отмечает, что высокий спрос на газ сопровождает холодное начало календарной весны текущего года. "Мы продолжаем обеспечивать им (газом — ред.) отечественных и зарубежных потребителей в полном объеме", — добавляет "Газпром".

Поставки газа "Газпрома" в Германию увеличились на 28,7%, в Турцию — на 80,5%, в Финляндию — на 74,2%, Сербию — на 61,5%, в Румынию — на 77,7%, в Болгарию — на 52,1%, а в Грецию — на 24,5%.