МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Уровень газификации на Дальнем востоке очень низкий, надо проработать вопрос использования СПГ в регионе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Требует решения еще одна серьезная проблема Дальнего Востока — низкая обеспеченность природным газом. При больших запасах этого природного сырья уровень газификации округа втрое ниже среднего показателя по стране. Это всего 18% при общероссийских 71", — сказал он на совещании по развитию Дальнего Востока.

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"Причины известны и понятны, можно их не перечислять. Главный вопрос сегодня — не кто виноват, а что делать. Совершенно очевидно, что без современной надежной топливно-энергетической базы об ускорении роста экономики округа говорить нам не приходится. Газификация Дальнего Востока должна вестись с учетом топливно-энергетического баланса. В его основе плюсы и минусы использования различных видов топлива на конкретной территории", — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что надо принять во внимание все факторы, в первую очередь, социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологический проблемы, наличие инфраструктуры.

"Необходимо проработать вопросы использования сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах, как альтернативы обычной газификации", — сказал Мишустин.