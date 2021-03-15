МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Скорректированный демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо по планам должен заработать с 1 мая, Минфин России уже готовит для этого законопроект, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Цены на бензин на московских АЗС растут 13 недель подряд

В понедельник Новак провел рабочее совещание с профильными федеральными органами исполнительной власти при участии представителей нефтегазовых компаний о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе топливного демпфера.

"Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС", — приводит пресс-служба правительства РФ слова Новака.

По итогам совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Александра Новака о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов 10 марта было решено скорректировать заложенную в формуле демпфера цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчетов в будущие периоды.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

В настоящее время индикативные (условные) цены в демпфере индексируются на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в РФ.

Кроме того, по его словам, нефтяники добросовестно исполняют поручения по снабжению внутреннего рынка топлива РФ согласно растущему спросу, запасы нефтепродуктов уже выросли на 35% относительно начала февраля, сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе демпфера. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

"Топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу, в то же время постепенно наращивая загрузку НПЗ и запасы топлива к весенне-летнему периоду", — приводит кабмин РФ слова Новака в своем релизе.

Вице-премьер отметил, что принятые в январе решения по стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов позволили существенно ослабить давление на оптовый рынок и будут способствовать дальнейшему накоплению запасов перед летним периодом. "Запасы топлива уже выросли более чем на 35% относительно начала февраля", — цитируются его слова в релизе.