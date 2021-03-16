МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) в 2020 году выросла в 8,3 раза — до 90,3 миллиарда рублей по РСБУ, следует из отчетности компании.

По итогам 2019 года этот показатель составлял 10,8 миллиарда рублей. Финская Nokia сократит до 10 тысяч сотрудников за два года

Выручка компании за 2020 год по РСБУ снизилась до 856,8 миллиона рублей с 953,5 миллиона годом ранее.

"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.