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2021
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"Атомэнерогопром" в 2020 году нарастил чистую прибыль в 8,3 раза
Энергетика
Новости
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. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) в 2020 году выросла в 8,3 раза — до 90,3... ПРАЙМ, 16.03.2021
атомэнерогопром, отчетность, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) в 2020 году выросла в 8,3 раза — до 90,3 миллиарда рублей по РСБУ, следует из отчетности компании.
По итогам 2019 года этот показатель составлял 10,8 миллиарда рублей.
Выручка компании за 2020 год по РСБУ снизилась до 856,8 миллиона рублей с 953,5 миллиона годом ранее.
"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.