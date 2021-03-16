МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ 16 марта обсудит финальные детали "дорожной карты" газификации регионов, а ее финансирование будет обсуждаться на Госсовете для принятия окончательного решения, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Министр отметил, что газификация регионов сейчас является одной из основных задач, стоящих перед ведомством. Он напомнил, что средний уровень газификации сегодня составляет 71,4%, с 2005 года он вырос с 53%. В Кремле рассказали, как идет работа по одобрению российской вакцины в ЕС

"Мы разработали дорожную карту. Много было споров, обсуждений, в том числе в совете по газификации, неоднократно с губернаторами, в правительстве и так далее. И сегодня вот опять после этого совещания в правительстве будут обсуждения уже финальных мероприятий дорожной карты", — сказал Шульгинов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Не буду подробно сейчас на ней останавливаться, но я думаю, что еще вопрос о финансировании будет обсуждаться в том числе на президиуме Государственного совета для принятия окончательного решения", — добавил он.