МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В рамках разногласий с США по поводу "Северного потока 2" Германия хочет выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. В Берлине же надеются, что американская риторика в отношении завершенного проекта изменится. Немецкий политик рассказал, зачем Германии нужен "Северный поток 2"

Газопровод готов на 95% и может быть закончен к сентябрю, пишет агентство со ссылкой на аналитиков.

Высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом, отметил, что "Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что там думают, что, когда трубопровод запустят, все будет выглядеть иначе [для США]".

По словам еще одного европейского дипломата, в Берлине считают, что у американских властей есть желание вести переговоры по этому вопросу и находить решение.

В Вашингтоне, в свою очередь, агентству сообщили, что продолжают взаимодействовать с правительством Германии, чтобы прояснить санкционные риски. "Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы", — заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

Однако Берлин пока не предлагает никаких вариантов решения проблемы, пояснил Reuters высокопоставленный немецкий чиновник.

В администрации США нет однозначного мнения по поводу давления на российско-немецкий проект. Как пишет утверждает агентство, некоторые члены администрации говорят, что Вашингтону нужно трезво оценивать перспективы, учитывая, что предыдущие администрации не смогли добиться закрытия "Северного потока 2". Некоторые чиновники призывают администрацию Байдена рассмотреть возможность ослабления давления и вместо этого продумать, как можно использовать проект в будущем в случае кризисов. США изучают дополнительные санкции против "Северного потока 2"

В конце прошлой недели Politico со ссылкой на источники сообщал, что Байден оказался "между молотом и наковальней" в ситуации с "Северным потоком 2". По данным издания, администрация, с одной стороны, хочет помешать реализации проекта, с другой — не хочет портить отношения с Германией. Помимо этого на президента давят обе партии.

В мае администрация президента должна представить список компаний, участвующих в строительстве трубопровода, на основании которого конгресс может утвердить новые санкции. По закону такой отчет предоставляется каждые три месяца.