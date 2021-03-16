МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "Норникель" из-за подтопления рудников снизил прогноз по производству на 2021 год на 35 тысяч тонн никеля, 65 тысяч тонн меди и 22 тонны металлов платиновой группы, следует из сообщения компании.

Ранее "Норникель" планировал произвести в 2021 году из собственного сырья 220-230 тысяч тонн никеля, 390-410 тысяч тонн меди, 2,715-2,843 миллиона унций палладия и 647-711 тысяч унций платины. Таким образом по сравнению с ранее озвученным прогнозом новый производственный план предполагает снижение выпуска никеля на 15,2-15,9%, меди — на 15,9-16,6%, металлов платиновой группы — на 19,9-21%.

"По оценке компании, снижение объемов производственной программы 2021 год в базовом сценарии относительно ранее утвержденных годовых планов составит порядка 35 тысяч тонн никеля, 65 тысяч тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы", — сообщил "Норникель" во вторник. Китаю внезапно понадобился российский уголь

По словам старшего вице-президента "Норникеля", руководителя Норильского дивизиона Николая Уткина, компания последовательно выполняет план остановки притока воды в рудники.

"Компания успешно реализовала первый этап, который позволил подготовить необходимую базу для остановки. Нашим безусловным приоритетом является безопасность и надежность, мы приняли решение о дополнительном усилении защитных конструкций, что мы и реализуем. После завершения второго этапа мы приступим к восстановлению работы рудников. Горное оборудование не пострадало и готово возобновить работу", — приводятся в сообщении слова Уткина.

В конце февраля "Норникель сообщил о частичной приостановке работы из-за подтопления рудников "Октябрьский" и "Таймырский", входящих в число ключевых для компании.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР. В 2020 году компания произвела 235,7 тысячи тонн никеля (+3%), 487,2 тысячи тонн меди (-2%), 87,9 тонны палладия (-3%), 21,6 тонны платины (-1%).