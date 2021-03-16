МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Корректировка демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо в 2021 году заработает только по бензину, а по дизельному топливу — в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

По итогам совещания у вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Александра Новака 10 марта было решено скорректировать заложенную в формуле топливного демпфера цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019–2020 годах, а также использовать фактические темпы роста розничных цен для расчетов в будущие периоды. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

Скорректированный демпфер по планам должен заработать с 1 мая, Минфин России уже готовит для этого законопроект, сообщал Новак по итогам рабочего совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе демпфера в понедельник.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

В настоящее время индикативные (условные) цены в демпфере индексируются на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в РФ.