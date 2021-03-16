МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "Газпром" и Shell подписали соглашение о пятилетнем стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, сообщает "Газпром". Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

Кроме того, особое внимание будет уделяться изучению энергетических рынков, реализации проектов по всей цепочке создания стоимости и взаимодействию в области цифровизации технологий, отмечается в сообщении.

"Сегодня мы сделали новый шаг в развитии нашего сотрудничества. Сам факт подписания этого соглашения говорит о хороших результатах нашей совместной работы и о том, что мы с вами ставим амбициозные цели на ближайшую и долгосрочную перспективу. Без сомнения, накопленный опыт является залогом наших достижений в будущем", — заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер