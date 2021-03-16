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2021
https://1prime.ru/energy/20210316/833246217.html
"Газпром" и Shell заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Энергетика
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. "Газпром" и Shell подписали соглашение о пятилетнем стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, сообщает "Газпром". Кроме того,... ПРАЙМ, 16.03.2021
энергетика, shell, газпром, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "Газпром" и Shell подписали соглашение о пятилетнем стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает сокращение выбросов парниковых газов, сообщает "Газпром".
Кроме того, особое внимание будет уделяться изучению энергетических рынков, реализации проектов по всей цепочке создания стоимости и взаимодействию в области цифровизации технологий, отмечается в сообщении.
"Сегодня мы сделали новый шаг в развитии нашего сотрудничества. Сам факт подписания этого соглашения говорит о хороших результатах нашей совместной работы и о том, что мы с вами ставим амбициозные цели на ближайшую и долгосрочную перспективу. Без сомнения, накопленный опыт является залогом наших достижений в будущем", — заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер