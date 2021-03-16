АНКАРА, 16 мар — ПРАЙМ. Босния и Герцеговина (БиГ) заинтересована в получении российского газа через газопровод "Турецкий поток", заявил председатель президиума БиГ Милорад Додик. СМИ узнали, как Германия планирует спасти "Северный поток 2"

Делегация правительства БиГ под председательством Додика находится в Анкаре с официальным визитом.

"Газопровод "Турецкий поток" дошел до Сербии, и мы заинтересованы в том, чтобы газопровод достиг и БиГ. Мы должны не упускать эту возможность, нам надо осуществить доставку газа в разные города нашей страны", — сказал Додик на пресс-конференции в Анкаре.

Президент Турции Тайип Эрдоган в свою очередь добавил, что со стороны Турции в отношении "Турецкого потока" "никакой проблемы нет".

"И, согласно договоренности с РФ, рядом с автодорогой, которая будет построена, также пройдет и "Турецкий поток", и мы обеспечим поставку газа к вам", — сказал турецкий лидер.

В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода "Турецкий поток" на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.