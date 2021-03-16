МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия в феврале исполнила сделку ОПЕК+ на 100,7%, сохранив соблюдение обязательств на высоком уровне, сообщил журналистам замглавы Минэнерго Павел Сорокин, комментируя данные Росстата о снижении добычи нефти и газа в РФ. Минэнерго России оценило дополнительные доходы бюджета от сделки ОПЕК+

Он отметил, что в феврале 2021 года на основных рынках-потребителях продолжилось плавное восстановление спроса на нефть, несколько сдержанное частичным возвратом ограничений по пандемии коронавируса.

"В то же время Россия, как участник добровольного соглашения ОПЕК+, в начале года продолжила добросовестное исполнение взятых на себя обязательств по регулированию добычи, увеличив сокращение производства нефтяного сырья относительно аналогичного периода прошлого года вследствие также более низкого уровня спроса из-за пандемии коронавируса. При этом, исполнение соглашения ОПЕК+ Россией в феврале 2021 года было сохранено на высоком уровне в 100,7%", — сообщил замминистра.

Вследствие этого, по оперативным данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти с конденсатом в феврале снизилась в годовом выражении на 13,7%, составив 38,56 миллиона тонн, отметил Сорокин. Как сообщил во вторник Росстат, добыча нефти и газового конденсата в феврале составила 38,68 миллиона тонн, сократившись по сравнению с февралем 2020 года на 13,5%, а с январем 2021 года — на 10,2%.

В то же время, учитывая более быстрые темпы восстановления спроса внутри России, продолжает расти объем нефти, направляемый для удовлетворение нужд внутреннего рынка топлива, заметил замминистра. "Топливные компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка согласно данному в январе поручению вице-премьера Александра Новака о наращивании запасов и объемов нефтепереработки", — сказал он.

"Что касается газовой отрасли, то здесь сохранение низких температур в большей части регионов РФ, а также стабильного растущего спроса на основных экспортных направлениях способствовало некоторому росту производства природного газа в феврале 2021 года, по данным ЦДУ ТЭК выросшего на 2,9% (относительно аналогичного периода прошлого года) до 62,04 миллиарда кубов", — также сообщил замминистра.