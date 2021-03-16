МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем утечки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) при аварии на трубопроводе в ХМАО составил 56 тонн, 599 тонн сожжено в специальных амбарах, следует из информационного донесения МЧС, датированного вечером понедельника, с которым ознакомилось РИА Новости.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 6 марта сообщила, что под Нижневартовском обнаружен пожар в акватории Оби, предположительно, из-за аварии на подводном трубопроводе. Затем в "СибурТюменьГазе" уточнили, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск ШФЛУ", возникло кратковременное возгорание. Участок был оперативно локализован, рисков для населения и окружающей среды не было. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

Во вторник "СибурТюменьГаз" сообщил, что отсеченный участок трубопровода, где произошла утечка углеводородов, полностью очищен. Как отмечали в администрации Сургута, возможной причиной пожара на реке после аварии могла стать искра проезжавшего рыбацкого снегохода. Специалисты квалифицировали ситуацию как технологическое происшествие, последствия которого компания ликвидирует самостоятельно. Инцидент проверяют прокуратура и следователи.

"Проводится выжигание остатков ШФЛУ в проектных амбарах на расстоянии 500 м и 6 км от места происшествия (в амбарах сожжено 599 тонн, потери — 56 тонн)", — говорится в донесении МЧС.

Отмечается, что на 10 утра понедельника из 85 проб на превышение предельно допустимой концентрации на данный момент получены результаты 44. Единственное превышение зафиксировано в 500 метрах вверх по течению от места происшествия и оно не оказывает острого токсического действия.

Как следует из документа Северо-Уральского управления Ростехнадзора, имеющегося в распоряжении РИА Новости, служба согласовала проведение ремонтных работ на подводном трубопроводе специалистами "СибурТюменьГаза" при условии наличия квалифицированных работников и соблюдении требований газовой и пожарной безопасности с сохранением нормальной экологической и социальной обстановки.