МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Причин для кризиса на российском топливном рынке в 2021 году нет, но напряженность может сохраняться до тех пор, пока не заработает обновленный демпфирующий механизм, призванный сглаживать колебания цен, прокомментировал РИА Новости текущую ситуацию генеральный директор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов. Правительство поменяет формулу цены на топливо с 1 мая

"До тех пор, пока корректировки демпфера не оформлены законодательно, напряжение на рынке может сохраняться, поскольку экономические предпосылки для снижения оптовых цен реализуются только через 1,5 месяца. По этой причине представители независимых сетей АЗС уже попросили регулирующие органы увеличить нормативы продаж бензина на бирже, чтобы еще до корректировки демпфера добиться снижения отпускных цен НПЗ", — сказал Хомутов, но отметил, что "предпосылок для повторения в 2021 году топливного кризиса 2018 года уже нет".

Российский топливный союз (РТС), объединяющий независимые АЗС, в понедельник направил вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в котором просит повысить минимальный объем продаж бензина на бирже до 15% от месячного объема производства с действующих 11%. Минэнерго и ФАС России совместным приказом повысили с марта этот норматив до 11% с 10%. Однако в РТС считают, что это не оказало существенного влияния на устойчивость биржевых индикаторов.

Глава "Петромаркета" считает, что в настоящий момент одной из ключевых проблем на рынке бензина является убыточность торговли топливом на нефтебазах и АЗС. Так, по состоянию на 12 марта чистая маржа торговли Аи-92 на нефтебазах составляла минус 24 рубля с тонны, на АЗС — минус 1,5 рубля с литра.

"Причиной этого служат высокие цены производителей бензина, у которых продукт закупают нефтебазы, в дальнейшем продающие его АЗС. В условиях сдерживания государством роста розничных цен единственным вариантом решения проблемы является снижение отпускных цен НПЗ. Регулятор это хорошо понимает, и именно на это рассчитана корректировка демпфера, которая, по планам, будет осуществлена уже в мае", — пояснил эксперт. Счетная палата назвала риск топливного кризиса в России минимальным

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Правительство РФ решило скорректировать заложенную в формуле топливного демпфера условную цену внутреннего рынка. Сейчас индикативные (условные) цены в демпфере индексируются на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Однако нефтяные компании неоднократно заявляли, что механизм часто не учитывает реальные условия на рынке, а такая индексация опережает темпы инфляции в РФ.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, обновленный демпфер по планам должен заработать с 1 мая, Минфин РФ уже готовит для этого законопроект. Источник РИА Новости говорил, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу — в 2022 году.