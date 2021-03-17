МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий раз за месяц побила исторический рекорд, увеличившись почти на 5%, следует из данных торговой площадки. Правительство поменяет формулу цены на топливо с 1 мая

По итогам торгов в среду биржевая цена на СУГи, согласно значению национального индекса биржи, выросла на 4,67%, составив 36 695 рублей за тонну, и это очередное в этом месяце максимальное значение за историю наблюдений с 2018 года. Предыдущие рекорды были зафиксированы 3 и 9 марта — 35 184 и 35 207 рублей за тонну соответственно.

Минэнерго и ФАС с начала марта повысили норматив продаж нефтепродуктов на бирже, в частности, СУГов — до 7,5% с 5%. Как сообщали регуляторы в марте, действие этого приказа станет заметно в ближайшее время — предложение на бирже вырастет, а спрос и цены снизятся.