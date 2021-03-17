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https://1prime.ru/energy/20210317/833256740.html
Биржевые цены на сжиженные углеводородные газы в России вновь бьют рекорд
Энергетика
Новости
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Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий раз за месяц побила исторический рекорд,... ПРАЙМ, 17.03.2021
россия, суг, новости, рынки, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий раз за месяц побила исторический рекорд, увеличившись почти на 5%, следует из данных торговой площадки.
По итогам торгов в среду биржевая цена на СУГи, согласно значению национального индекса биржи, выросла на 4,67%, составив 36 695 рублей за тонну, и это очередное в этом месяце максимальное значение за историю наблюдений с 2018 года. Предыдущие рекорды были зафиксированы 3 и 9 марта — 35 184 и 35 207 рублей за тонну соответственно.
Минэнерго и ФАС с начала марта повысили норматив продаж нефтепродуктов на бирже, в частности, СУГов — до 7,5% с 5%. Как сообщали регуляторы в марте, действие этого приказа станет заметно в ближайшее время — предложение на бирже вырастет, а спрос и цены снизятся.