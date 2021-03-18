МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ урежет объем новой программы поддержки зеленой генерации на 22%, с 400 до 313 миллиардов рублей, для удержания роста цен на электроэнергию в пределах инфляции, сообщает газета "Коммерсант". Россия хочет удвоить энергоэффективность к 2050 году

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что ведомство выступает за продление программы поддержки энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на 2025-2035 годы, но объем поддержки необходимо сократить.

"Правительство согласовало снижение объемов поддержки ВИЭ-энергетики на 2025–2035 годы с 400 миллиардов до 313 миллиардов рублей (в ценах 2021 года). Решение было принято на совещании 11 марта на уровне вице-премьеров Александра Новака и Юрия Борисова", — говорится в сообщении.

Так, по сообщению источников газеты, знакомых с результатами совещания, порог инвестиций на строительство ветряных электростанций (ВЭС) составит 177 миллиардов рублей, а на солнечные электростанции (СЭС) — 106 миллиардов рублей. Объем поддержки мини-ГЭС мощностью до 50 МВт, по их информации, не изменится и останется на уровне 30 миллиардов рублей. В ЕС пересмотрят энергетическое законодательство

Также газета сообщает, что на совещании обсуждалось финансирование проектов СЭС из первой программы поддержки с вводом в 2023 и 2024 годах. Финансирование этих проектов сохранится на уровне 37 миллиардов рублей, утверждают источники газеты.

В РФ с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Власти РФ планируют продлить программу поддержки ВИЭ до 2035 года, но часть параметров еще обсуждается. Рассматривается возможность сокращения объемов программы после 2025 года.