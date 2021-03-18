КИЕВ, 18 мар — ПРАЙМ. Украина должна синхронизировать свою энергосистему с ЕС в течение трех лет, заявил президент страны Владимир Зеленский. Украина отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году

Ранее глава минэнерго Украины Юрий Витренко назвал своей главной задачей срочное отсоединение от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и подключение к европейской.

"Ключевая задача для нас (Украины — ред.) — синхронизировать энергетическую систему с европейской в течение следующих трёх лет. Это своеобразное "домашнее задание" для Украины и Литвы. Мы создадим рабочую группу для эффективного сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Соответствующую декларацию сегодня подписали министерства энергетики наших стран", — сказа Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Киеве в четверг.

Согласно данным на сайте компании "Укрэнерго", с начала февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме. После аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС 2-3 февраля "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличил поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Возобновление импорта электроэнергии из РФ вызвало возмущение среди политиков, в Раде потребовали запретить импорт электричества из РФ.