МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в РФ за период с 9 по 15 марта увеличилась на 10 копеек, до 47,19 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 5 копеек, до 49,3 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. Эксперты оценили эффект от новых правил формирования цен на топливо

По данным службы, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 13 копеек — до 44,51 рубля, Аи-95 — на 9 копеек, до 48,12 рубля, Аи-98 подорожал на 8 копеек — до 54,77 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 60 центрах субъектов РФ. В среднем по стране цена бензина выросла за отчетный период на 0,2%, дизтоплива — на 0,1%. При этом более всего бензин подорожал в Казани — на 1,2% и Брянске — на 0,8%. Снижение цен было отмечено в Южно-Сахалинске — на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%.

Производство бензина в РФ за неделю с 8 по 14 марта выросло на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей — до 798,1 тысячи тонн, а дизтоплива — на 6%, до 1,604 миллиона тонн.