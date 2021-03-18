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Росстат оценил рост цен на бензин за неделю
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Средняя розничная цена на бензин в РФ за период с 9 по 15 марта увеличилась на 10 копеек, до 47,19 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 5 копеек, до 49,3 рубля,... ПРАЙМ, 18.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в РФ за период с 9 по 15 марта увеличилась на 10 копеек, до 47,19 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 5 копеек, до 49,3 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.
По данным службы, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 13 копеек — до 44,51 рубля, Аи-95 — на 9 копеек, до 48,12 рубля, Аи-98 подорожал на 8 копеек — до 54,77 рубля за литр.
Рост цен на бензин отмечен в 60 центрах субъектов РФ. В среднем по стране цена бензина выросла за отчетный период на 0,2%, дизтоплива — на 0,1%. При этом более всего бензин подорожал в Казани — на 1,2% и Брянске — на 0,8%. Снижение цен было отмечено в Южно-Сахалинске — на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%.
Производство бензина в РФ за неделю с 8 по 14 марта выросло на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей — до 798,1 тысячи тонн, а дизтоплива — на 6%, до 1,604 миллиона тонн.