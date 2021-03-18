МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на три информированных источника. США потребовали прекратить работу над "Северным потоком 2"

Агентство сообщает, что в санкционный список может быть "потенциально включена" швейцарская Nord Stream AG – компания, созданная для управления газопроводом.

Санкции также могут быть применены к страховой компании, которая работает с судами-укладчиками труб в Балтийском море и другим компаниям, предоставляющим услуги судам и предоставляющим материалы проекту.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.