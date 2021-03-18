МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на три информированных источника.

" Строительство газопровода "Северный поток-2"

США потребовали прекратить работу над "Северным потоком 2"

Агентство сообщает, что в санкционный список может быть "потенциально включена" швейцарская Nord Stream AG – компания, созданная для управления газопроводом.

Санкции также могут быть применены к страховой компании, которая работает с судами-укладчиками труб в Балтийском море и другим компаниям, предоставляющим услуги судам и предоставляющим материалы проекту.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.