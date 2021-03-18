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https://1prime.ru/energy/20210318/833268377.html
СМИ: США рассматривают новые санкции против "Северного потока 2"
Энергетика
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Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой... ПРАЙМ, 18.03.2021
санкции, россия, северный поток 2, сша, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на три информированных источника.
Агентство сообщает, что в санкционный список может быть "потенциально включена" швейцарская Nord Stream AG – компания, созданная для управления газопроводом.
Санкции также могут быть применены к страховой компании, которая работает с судами-укладчиками труб в Балтийском море и другим компаниям, предоставляющим услуги судам и предоставляющим материалы проекту.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.