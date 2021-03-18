МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. США способны лишь затянуть сроки сдачи "Северного потока 2", но полностью воспрепятствовать завершению проекта они не в силах, заявили РИА Новости эксперты. СМИ: США рассматривают новые санкции против "Северного потока 2"

Ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, участвующие в проекте газопровода "Северный поток 2", прекратили эту работу.

"Единственное, что сможет предпринять американское правительство — затянуть сроки окончания работ, но не прервать их. Сейчас основная задача высказываний о санкциях — удорожание строительства и получение возможности реализовать в Европе собственную продукцию", — прокомментировал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. По словам эксперта, европейцы понимают, что газопровод — это возможность стабильного получения топлива в любое время года и в нужных объёмах, поэтому "сдача "Северного потока 2" в эксплуатацию — вопрос времени".

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, реплики госсекретаря США — это "последнее китайское предупреждение", которое, тем не менее, помешать строительству не сможет. "Строительство газопровода продолжается, несмотря на санкции и психологическое давление со стороны Вашингтона. В этих условия оппоненты давят на Байдена и его администрацию, обвиняя в мягкотелости. А те, в свою очередь, вынуждены хмурить брови и стучать ботинком по трибуне, угрожая участникам строительства карами небесными", — прокомментировал РИА Новости эксперт. СМИ узнали, что Германия пообещала США по вопросу "Северного потока 2"

По мнению Тузова, США повторяет угрозы участникам проекта на протяжении ряда лет, и особенно активно — в последние месяцы, что говорит о том, что масштабное строительство находится на стадии завершения. В свою очередь, Гривач указывает, что строительство газопровода продолжается несмотря на санкции и психологическое давление со стороны США. "Они (администрация США — ред.) понимают, что если введут санкции против европейских компаний, это приведёт к серьезному кризису в отношениях с Германией и ЕС в целом. А помешать строительству они, судя по всему, не в силах. Хотя возможно будут предпринимать провокации, чтобы заставить европейцев сдаться", — отмечает эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.