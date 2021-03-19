МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Накопленный объем дебиторской задолженности за тепловую энергию в РФ с начала года к 1 марта вырос на 29% — до 269,9 миллиарда рублей, следует из справки "Совета производителей энергии", с которой ознакомилось РИА Новости. СМИ узнали о решении властей сократить поддержку "зеленой" энергетики

На 1 января текущего года долги составляли 209,2 миллиарда рублей, на 1 февраля — уже 237,9 миллиарда.

"Несмотря на более значительное снижение уровня оплаты и накопление неоплаченной задолженности по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, динамика ДЗ (дебиторской задолженности — ред.) в целом соответствует тренду сезонного характера", — отмечает "Совет производителей энергии".

"По данным оперативного отчета, за период с 1 по 28 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года относительное изменение уровня оплаты за тепловую энергию в целом по РФ составило: минус 5,2% к уровню сборов 2020 года", — говорится в справке. Зеленский озвучил сроки синхронизации энергосистем Украины и ЕС

За первые два месяца 2021 года уровень оплаты снизили жилищные организации (на 12,9%), население (на 5,5%), теплоснабжающие организации (перепродавцы) – на 8,3%, прочие потребители (мелкий бизнес, встроенные в многоквартирные дома помещения) – также на 8,3%.

Наибольшее снижение уровня оплаты тепла показали управляющие компании, население и бюджетные потребители в Чукотском автономном округе (минус 57,1%), Псковской области (минус 15,9%), Якутии (минус 14,5%) и Оренбургской области (минус 14,3%).

Ассоциация "Совет производителей электроэнергии" основана в 2008 году, объединяет интересы крупных тепловых и атомных генерирующих компаний России (77% установленной мощности единой энергосистемы России, или 187 ГВт).