МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Намерения Вашингтона ввести новые санкции против строительства газопровода "Северный поток-2" могут привести к дополнительным юридическим и логистическим трудностям. Однако по-прежнему ключевым фактором остается позиция Берлина, поддерживающего проект. По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", США будут вводить ограничения, которые, безусловно, помешают "Северному потоку —2", но не приведут к его полной остановке. СМИ узнали, как Германия планирует спасти "Северный поток 2"

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на три информированных источника сообщило, что администрация США рассматривает дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство газопровода "Северный поток 2". По информации агентства, в санкционный список может быть "потенциально включена" швейцарская Nord Stream AG, созданная для управления газопроводом.

Санкции также могут быть применены к страховой компании, которая работает с судами-укладчиками труб в Балтийском море и другим компаниям, предоставляющим услуги судам и материалы проекту.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал, чтобы компании, участвующие в проекте, прекратили эту работу.

"Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе "Северный поток 2", рискует санкциями США и должна немедленно прекратить работу над трубопроводом", — говорится в письменном заявлении Блинкена.

НОВЫЕ САНКЦИИ — НОВЫЕ ТРУДНОСТИ

Американские санкции уже сильно осложнили реализацию проекта "Северный поток —2" и привели к снижению скорости его реализации.

"Сложно предвидеть все шаги США и их последствия для проекта. Очевидно, что Вашингтон пока настроен на то, чтобы добиться приостановки строительства, а новые санкции могут создать для проекта дополнительные юридические и логистические трудности", — полагает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Однако все же, по мнению эксперта, ключевым моментом является позиция Берлина, который продолжает последовательно поддерживать проект.

НАСТОЯЩИЙ ТОРГ

Резкие заявления США по "Северному потоку-2" направлены не только против России.

"Такие инициативы звучат потому, что новая администрация Белого дома должна сейчас сформировать свой имидж в глазах собственных избирателей. То есть эти заявления – часть внутренней политики Соединенных Штатов", — считает в свою очередь управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик.

Также санкции должны принудить Германию ориентироваться на американский СПГ – у заявлений есть "чисто экономическая подоплека".

Германия, в свою очередь, уже заявила, что готова "выкупить" у США права на завершение строительства "Северного потока-2" в обмен на отсутствие санкций. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

"Идет самый настоящий торг между Берлином и Вашингтоном, и каждый настаивает на своем", — уверен аналитик.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

Администрация президента Джо Байдена оказалась в сложной̆ ситуации, замечает политический обозреватель Дмитрий Галкин.

"С одной̆ стороны, ей необходимо показать, что она проводит по отношению к России значительно более жесткую политику, чем администрация Трампа. С другой̆ стороны, Байден, пытающийся восстановить трансатлантическое партнерство, должен с большим вниманием, чем Трамп, относиться к интересам Германии, для которой "Северный поток 2" является важным экономическим и геополитическим проектом", — говорит он.

Республиканцы, которые хотят продемонстрировать, что Байден не решается принять решительные меры для того, чтобы остановить "Северный поток 2", добиваются введения жестких санкций против участников проекта.

Но выполнить эти требования в Белом доме не могут, поскольку это поставит под угрозу планы по восстановлению тесных связей̆ с Германией̆. Но в то же время призывы республиканцев к жестким санкциям нельзя полностью игнорировать, поскольку это позволит видным деятелям Республиканской̆ партии, рассчитывающим занять место Трампа, обвинить демократов в слабости и неспособности защищать американские интересы.

ВЫХОД ЕСТЬ

Для России новые угрозы со стороны США вряд ли имеют значение, считает Лютик. Наша страна обещала завершить строительство, и это будет сделано, несмотря на попытки Белого дома этому помешать. Эксперты рассказали, способны ли США остановить "Северный поток 2"

Подрядчики находят возможности для обхода американских санкций – в Германии создан специальный фонд для защиты интересов европейских компаний. Страна выступила с заявлением, что отвергает санкции США против трубопровода, и, судя по всему, настроена решительно.

"Поэтому Вашингтон будет вводить санкции, которые могут затруднить строительство "Северного потока-2", но не создадут угрозу его полной̆ и окончательной̆ остановки. Американская администрация не хотела бы полностью сорвать важный̆ для Берлина проект. Но при этом рассчитывает заставить руководство Германии согласиться на создание такого механизма управления газопроводом, который̆ бы позволял остановить его работу по требованию Вашингтона", — резюмировал Галкин.