МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Силовики провели обыски в семи регионах России и задержали топ-менеджеров нескольких региональных энергосбытовых компаний. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, в течение 15 лет подозреваемые успели вывести за рубеж свыше 10 миллиардов рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, они подозреваются в хищении 10 миллиардов рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний ПАО "Россети".

Работа велась совместно следователями Следственного департамента МВД России, оперативниками МВД, ФСБ и Росгвардии. Было проведено 16 обысков в семи субъектах РФ, следственные действия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

"В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. <…> Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения", — прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В частности, речь идет о бывших руководителях следующих региональных энергосбытовых компаний:

ПАО "Архэнергосбыт",



ПАО "Вологдаэнергосбыт",



АО "Роскоммунэнерго",

АО "Хакасэнергосбыт",



ПАО "Челябэнергосбыт".

Среди них ведомство указывает Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова и Владимир Гайлит. Помимо этого, были задержаны сотрудники этих компаний, а также экс-управляющий АКБ "Мосуралбанк"Николай Корнеев.