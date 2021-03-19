Задержаны 11 подозреваемых по делу о хищении 10 миллиардов у "Россетей"
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Силовики провели обыски в семи регионах России и задержали топ-менеджеров нескольких региональных энергосбытовых компаний. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба МВД РФ.
По данным следствия, в течение 15 лет подозреваемые успели вывести за рубеж свыше 10 миллиардов рублей.
Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, они подозреваются в хищении 10 миллиардов рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний ПАО "Россети".
Работа велась совместно следователями Следственного департамента МВД России, оперативниками МВД, ФСБ и Росгвардии. Было проведено 16 обысков в семи субъектах РФ, следственные действия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела.
"В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. <…> Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения", — прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В частности, речь идет о бывших руководителях следующих региональных энергосбытовых компаний:
- ПАО "Архэнергосбыт",
- ПАО "Вологдаэнергосбыт",
- АО "Роскоммунэнерго",
- АО "Хакасэнергосбыт",
- ПАО "Челябэнергосбыт".
Среди них ведомство указывает Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова и Владимир Гайлит. Помимо этого, были задержаны сотрудники этих компаний, а также экс-управляющий АКБ "Мосуралбанк"Николай Корнеев.
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