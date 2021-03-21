МЕХИКО, 21 мар — ПРАЙМ. Инфраструктура газового завода "Эль-Техидо" на севере Венесуэлы вышла из строя в результате теракта, на месте работают ремонтные команды, сообщил министр нефти и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами.

"Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA", — сказал министр в голосовом сообщении, которое распространил в Twitter офис вице-президента. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

По словам чиновника, террористическое нападение произошло в городе Эль-Техеро, штат Монагас, вечером в пятницу. Там расположен операционный центр "Эль-Техидо", который служит газозаправочным заводом. В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет.

Эль-Аиссами отметил, что для немедленного восстановления атакованной инфраструктуры задействованы чрезвычайные протоколы, развернуты ремонтные бригады.

Ситуацию в стране президент Николас Мадуро назвал непрекращающимся заговором против жизней граждан и стратегических производств: энергоснабжения, нефтедобычи и переработки, а также государственных услуг. В конце октября НПЗ "Амуай", входящий в состав комплекса "Парагуана", был атакован, предположительно, ракетой, запущенной с дрона или катера. По информации властей Венесуэлы, объектами частых диверсий становятся также электрические сети и водопровод, обслуживающие нефтезаводы.