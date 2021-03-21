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Власти назвали сроки устранения утечки на нефтепроводе под Саратовом
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Устранение последствий утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области планируется завершить в воскресенье до конца дня, сообщили журналистам в пресс-службе... ПРАЙМ, 21.03.2021
авария, нефть, саратов, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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САРАТОВ, 21 мар — ПРАЙМ. Устранение последствий утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области планируется завершить в воскресенье до конца дня, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сегодня продолжают собирать загрязненный грунт. Планируется до конца дня завершить работы", — сказали в пресс-службе.
Ранее в главке МЧС сообщали, что утечка из нефтепровода "Транснефть-Приволга" произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды. В правительстве региона заявили, что создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти. В прокуратуре области сообщили РИА Новости, что перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе.