МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ. В России с 2013 года число взрывов бытовых газовых баллонов выросло в шесть раз, следует из документов Торгово-промышленной палаты (ТПП), с которыми ознакомились "Известия". СМИ: Путину предложат "газовый маневр" для газификации регионов

Отмечается, что баллоны взрываются вчетверо чаще, чем бытовой газ в квартирах. Для решения проблемы ТПП предложила создать единый регулятор рынка сжиженных углеводородных газов (СУГ) и изменить порядок ценообразования на рынке, предложения направлены в правительство.

В палате подчеркивают, что число ЧС с газовыми баллонами достигло такого масштаба, что проблему необходимо решать с точки зрения государственной безопасности.

В ТПП указали на то, что в России в обращении около 50 миллионов баллонов, более половины территории страны не газифицированы, и именно там их используют.

"Этот рынок фактически не контролируется: никто точно не знает, каков фонд газовых баллонов в стране, насколько он изношен, как и кем производится техобслуживание, соблюдаются ли правила утилизации", — отметил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Ранее регулированием рынка занимался Ростехнадзор, но более 20 лет назад полномочия службы сузились до контроля сосудов объемом от 100 литров.

В ТПП указывают, что причинами прогрессивного роста ЧС с баллонами являются отсутствие контроля за баллонами, которые люди используют в частных и многоквартирных домахи нестабильность и разбалансированность цены СУГ для газораспределительных организаций и конечных потребителей.

Палата предлагает определить единый федеральный орган в качестве регулятора рынка сжиженного углеродного газа, наделенный полномочиями по контролю за оборотом баллонов и СУГ в России. В ТПП считают логичным наделить такими функциями Ростехнадзор. Также предлагается изменить принципы ценообразования на рынке.

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