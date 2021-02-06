МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Цены на доставку газа в баллонах будут регулироваться государством. Постановлением правительства был упразднен пункт правил предоставления коммунальных услуг, в котором упоминалось о том, что размер платы за доставку бытового газа в баллонах и твердого топлива потребителю устанавливается по соглашению потребителя и продавца. Об этом сообщает "Российская газета".

Напомним, что пункт о плате за доставку баллонов и твердого топлива по соглашению сторон действовал с 2011 года. Тем не менее, в 2020 году в ряде регионов приобретение газовых баллонов существенно подорожало, в некоторых случаях — на 40-50%. Об этом свидетельствовали обращения в правительство органов власти Свердловской, Вологодской, Псковской областей и ряда других регионов. Поскольку цены на сам газ для населения регулируются государством, стоимость выросла за счет подорожания доставки баллонов.

"В целях недопущения резкого роста стоимости конечного продукта и, как следствие, исключения социальной напряженности и негативных последствий для потребителей ФАС России считает целесообразным временно ввести государственное регулирование доставки сжиженного газа в баллонах", — отмечали ранее в ФАС.

В ближайшее время ФАС должна будет скорректировать методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению.