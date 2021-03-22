МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа (СПГ), сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Утверждена долгосрочная программа развития производства СПГ, она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Это приоритетная задача, которая была поставлена президентом", — сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, программа основана на комплексном подходе и направлена на диверсификацию источников поставок газа, прежде всего, активное использование ресурсов Арктического шельфа и Дальнего Востока. Страховщики выяснили, сколько россиян страхует свое жилье

Мишустин рассказал, что за 15 лет производственные мощности СПГ должны вырасти в три раза, для этого будут созданы привлекательные условия для инвесторов, которые реализуют проекты в этой сфере, а также в смежных отраслях. "Кроме того, будут усовершенствованы механизмы госрегулирования, чтобы стимулировать более широкое использование отечественных технологий в газовой отрасли. Одновременно с ростом производства СПГ планируется создать базу для увеличения его потребления, развивать инфраструктуру для автономной газификации территорий, расширять меры господдержки для более эффективного и активного применения газомоторного топлива в транспортном комплексе", — добавил он.

Особое внимание в программе уделено наращиванию экспорта, учитывая, что спрос на СПГ в мире демонстрирует активный рост, в том числе из-за своей высокой экологичности. "Все это будет способствовать развитию газовой отрасли, промышленности, укрепит экономику регионов и ускорит их газификацию", — указал премьер.

Он также напомнил, что ранее кабмин принял 5-летнюю дорожную карту развития рынка СПГ, в его малотоннажном сегменте.