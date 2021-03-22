МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Долгосрочная программа развития отрасли производства сжиженного природного газа в России на период до 2035 года предполагает выравнивание условий господдержки СПГ-проектов, реализуемых в одинаковых климатических зонах, сообщается в релизе правительства РФ. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

Ранее в понедельник глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что утверждена долгосрочная программа развития отрасли производства СПГ в России на период до 2035 года.

"В документе представлены различные мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности отрасли. В частности, предлагается выравнять условия господдержки СПГ-проектов, реализуемых в одинаковых климатических зонах, проводить регулярный мониторинг строящихся крупнотоннажных производств. Также будут разработаны стимулы для геологоразведки в Арктике, что, как ожидается, позволит открыть новые месторождения", — отмечается в релизе.

Утвержденная программа предполагает, что до 2035 года объем производства СПГ в России может достичь 140 миллионов тонн.