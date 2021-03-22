МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Запасы подземных газовых хранилищ Европы к 21 марта упали до 31% и сезон отбора еще продолжается, сообщает "Газпром". Газовые баллоны в России стали взрываться в шесть раз чаще

Для восполнения запасов необходимо будет летом закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году.

"Потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 миллиарда кубических метров газа. Чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году. Отметим, что подъем газа из хранилищ продолжается. Таким образом, в летний период Европе понадобится большой дополнительный объем газа", — сообщает компания.

По данным Gas Infrastructure Europe, к 21 марта запасы газа в европейских хранилищах упали до 31%, что на 24,5 миллиарда кубических метров меньше, чем в 2020, отмечает "Газпром". По мнению компании, такой уровень отбора газа связан с аномальными холодами в марте.

Отмечается, что в странах, входящих в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе, запасы опустились ниже 30%: в Германии – до 26%, в Нидерландах – до 24%, во Франции – до 18%, в Австрии – до 29%.

В 2020 году пандемия COVID-19 и теплая зима привели к ослаблению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам прошлого года снизился примерно на 10% — до 179,3 миллиарда кубометров газа.

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