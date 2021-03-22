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Названы выгоды для России от роста производства СПГ
Энергетика
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. Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в РФ до 140 миллионов тонн обеспечит не менее 150 миллиардов долларов инвестиций в российскую экономику, говорится в... ПРАЙМ, 22.03.2021
россия, газ, спг, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в РФ до 140 миллионов тонн обеспечит не менее 150 миллиардов долларов инвестиций в российскую экономику, говорится в долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации.
"Кроме того, рост производства сжиженного природного газа до 140 миллионов тонн приведет к росту его экспорта в период до 2030 года на сумму порядка 150 миллиардов долларов США в ценах 2019 года и обеспечит не менее 150 миллиардов долларов США инвестиций в российскую экономику", — отмечается в программе.