МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Рост производства сжиженного природного газа (СПГ) в РФ до 140 миллионов тонн обеспечит не менее 150 миллиардов долларов инвестиций в российскую экономику, говорится в долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

"Кроме того, рост производства сжиженного природного газа до 140 миллионов тонн приведет к росту его экспорта в период до 2030 года на сумму порядка 150 миллиардов долларов США в ценах 2019 года и обеспечит не менее 150 миллиардов долларов США инвестиций в российскую экономику", — отмечается в программе.