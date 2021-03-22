МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Газпром" к 2025 году может построить заводы сжижения природного газа (СПГ) — "Владивосток СПГ" мощностью 1,5 миллиона тонн в год и "Черноморский СПГ" на 0,5-1,5 миллиона тонн, говорится в долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации. Что будет с рынком акций и рублем на следующей неделе

"Крупнейшие проекты по производству сжиженного природного газа — "Владивосток СПГ" с проектной мощностью 1,5 миллиона тонн в год, год реализации — возможно к 2025 году, с ресурсным обеспечением из Киринского месторождения с запасами категорий А + В1 в 106,8 миллиарда кубических метров и Южно-Киринского месторождения с запасами категорий А + В1 + В2 в 611,7 миллиарда кубических метров; "Черноморский СПГ" с проектной мощностью 0,5-1,5 миллиона тонн в год, год реализации — возможно к 2025 году, с ресурсным обеспечением из Единой системы газоснабжения", — отмечается в программе.