2021-03-22T16:52:21+03:00
2021-03-22T16:52:21+03:00
2021-03-22T16:52:21+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210322/833294735.html
"Газпром" может построить два новых завода СПГ к 2025 году
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Газпром" к 2025 году может построить заводы сжижения природного газа (СПГ) — "Владивосток СПГ" мощностью 1,5 миллиона тонн в год и "Черноморский СПГ" на 0,5-1,5 миллиона тонн,... ПРАЙМ, 22.03.2021
россия, газ, газпром, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83228/11/832281134.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/11/832281134.jpg
https://1prime.ru/images/83228/11/832281131.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/11/832281131.jpg
https://1prime.ru/images/83228/11/832281128.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/11/832281128.jpg
https://1prime.ru/articles/20210319/833279994.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. "Газпром" к 2025 году может построить заводы сжижения природного газа (СПГ) — "Владивосток СПГ" мощностью 1,5 миллиона тонн в год и "Черноморский СПГ" на 0,5-1,5 миллиона тонн, говорится в долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации.
"Крупнейшие проекты по производству сжиженного природного газа — "Владивосток СПГ" с проектной мощностью 1,5 миллиона тонн в год, год реализации — возможно к 2025 году, с ресурсным обеспечением из Киринского месторождения с запасами категорий А + В1 в 106,8 миллиарда кубических метров и Южно-Киринского месторождения с запасами категорий А + В1 + В2 в 611,7 миллиарда кубических метров; "Черноморский СПГ" с проектной мощностью 0,5-1,5 миллиона тонн в год, год реализации — возможно к 2025 году, с ресурсным обеспечением из Единой системы газоснабжения", — отмечается в программе.