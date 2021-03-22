МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ученые из 36 государств подали заявки на участие в премии "Глобальная энергия-2021", что является рекордом по числу стран-участниц, сообщает организатор премии ассоциация "Глобальная энергия". "Чистые" источники впервые обогнали газ и уголь по выработке энергии в ЕС

"Ассоциация "Глобальная энергия" завершила прием заявок на получение одноимённой премии в номинационном цикле 2020-2021 годы, установив несколько новых рекордов в истории награды, несмотря на пандемию", — приводятся слова президента ассоциации Сергея Брилева в пресс-релизе.

Так, если в 2019 году в лонг-листе премии были представлены 12 стран, а в 2020 году — 20, то в этом году уже 36 стран. Заявителями стали ученые не только из стран Северной Америки и Европы, но и Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Так, в списке номинантов впервые присутствуют исследователи из Алжира, Венгрии, Ганы, Египта, Иордании, Мадагаскара, Мексики, Нигерии и Уругвая. Больше всего заявок пришло из России (24), США (21), Японии (5), Канады и Великобритании (по 4).

Из 106 заявок 34 посвящены традиционной энергетике, 45 — нетрадиционной, а 27 — новым способам получения энергии. "Это созвучно трендам в глобальной энергетике, где, согласно базовому прогнозу Мирового энергетического агентства, бум возобновляемых источников в богатых странах в ближайшем десятилетии будет всё же сопряжен с растущим спросом на ископаемое топливо со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона", — поясняют в ассоциации.

Кроме того, организаторы отмечают новый рекорд по числу номинанток — в этом году в лонг-лист попали 4 женщины.

После оценок по ряду критериев жюри премии составят шорт-лист из 15 номинантов. Вручение наград состоится в рамках Российской энергетической недели в Москве осенью 2021 года. Также ассоциация объявила, что вручение премий за 2020 год состоится в рамках сессии "Глобальная энергия" на Петербургском международном экономическом форуме 2-5 июня.

Ассоциация "Глобальная энергия" — некоммерческая организация со штаб-квартирой в Москве. Члены ассоциации — ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и "Россети ФСК ЕЭС".