МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Объем программы поддержки "зеленой" энергетики в России до 2035 года составит 350 миллиардов рублей, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс, видео с его пояснениями опубликовано на официальном канале министерства в Telegram.

В РФ с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Власти РФ приняли решение продлить программу до 2035 года, но часть параметров еще обсуждается.

"Основные параметры — это 350 миллиардов (рублей — ред.) поддержки до 2035 года, порядка 6,7 ГВт ввода установленных мощностей мы ожидаем", — ответил Сниккарс на вопрос о параметрах второй программы развития строительства электростанций на основе ВИЭ.

"И у нас произошло существенное снижение стоимости производства генерирующих станций на солнце и на ветре, то есть стоимость упала, мы учли эти обстоятельства во второй программе. Если стоимость будет продолжать снижаться, то коллеги смогут построить больше, соответственно, генерации на возобновляемых источниках", — добавил он.

В целом же, по словам Сниккарса, во второй программе ожидаются снижение стоимости строительства электростанций на основе ВИЭ, увеличение требований к локализации оборудования на территории РФ и "экспортное признание", так как в программу включены требования к объему экспорта для производства этого оборудования.

"После ее (второй программы — ред.) завершения ВИЭ уже выйдут на конкурентную полку с традиционными источниками генерации", — заключил замглавы Минэнерго.