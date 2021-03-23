САРАТОВ, 23 мар — ПРАЙМ, Эдуард Демьянец. Последствия утечки нефти на трубопроводе Куйбышев – Тихорецк в Саратовской области устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Работы завершены", — ответила собеседница агентства на вопрос, завершены ли работы по устранению последствий утечки из нефтепровода. Минфин назвал цифровой рубль новым вызовом для финансовой системы

Ранее в главке МЧС сообщали, что утечка из нефтепровода "Транснефть-Приволга" произошла 20 марта в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев – Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды. В правительстве региона заявили, что создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти. В прокуратуре области сообщили РИА Новости, что в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе рассматривается перепад давления в системе.