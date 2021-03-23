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Последствия утечки на нефтепроводе под Саратовом устранены
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Последствия утечки нефти на трубопроводе Куйбышев – Тихорецк в Саратовской области устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Работы завершены", —... ПРАЙМ, 23.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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САРАТОВ, 23 мар — ПРАЙМ, Эдуард Демьянец. Последствия утечки нефти на трубопроводе Куйбышев – Тихорецк в Саратовской области устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Работы завершены", — ответила собеседница агентства на вопрос, завершены ли работы по устранению последствий утечки из нефтепровода.
Ранее в главке МЧС сообщали, что утечка из нефтепровода "Транснефть-Приволга" произошла 20 марта в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев – Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды. В правительстве региона заявили, что создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти. В прокуратуре области сообщили РИА Новости, что в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе рассматривается перепад давления в системе.