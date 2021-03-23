МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Нидерланды тайно продолжили переговоры с Россией по газу несмотря на то, что дипломатические и торговые отношения между странами были заморожены в 2014 году после катастрофы Boieng (рейс MH17) на востоке Украины, в 2017 году возобновила свою деятельность российско-нидерландская рабочая группа по энергетике, сообщает голландский портал Follow The Money, который провел собственное журналистское расследование.

В 2014 году после крушения рейса MH17, большинство жертв которого были подданными Нидерландов, Гаага прекратила ежегодные консультации по совместным экономическим интересам. Это привело к прекращению регулярных правительственных консультаций по энергетическим проектам. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

Портал утверждает, что крушение рейса MH17 и украинский кризис лишь временно повлияли на российско-нидерландские отношения: связи в газовой сфере оказались устойчивыми к политическим событиям.

После нескольких лет застоя в двусторонних контактах, диалог возобновился в мае 2017 года. Тогда в Амстердаме проходила конференция Flame, в которой участвовали российские торговые представители. Список докладчиков практически полностью состоял из представителей голландских и российских компаний, участвовавших в "Северном потоке 2": помимо привычных имен из газового сектора присутствовали также офшорная компания Allseas и дноуглубительная компания Van Oord.

Спустя несколько месяцев, пишет СМИ, по инициативе голландского правительства в Москву прибыл генеральный директор МИД Нидерландов по внешним экономическим связям. Отмечается, что на встрече в Москве голландский представитель, замминистра энергетики России и его коллега по экономическому развитию "вывели двустороннюю рабочую группу по энергетике из спячки через три года после катастрофы MH17". Высшее руководство продолжало встречаться на конференциях и во время взаимных визитов, сообщает портал. Власти Норвегии решили остановить продажу завода российской компании

"Министры (иностранных дел) Стеф Блок и (экономики и климатической политики) Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать Палату представителей в 2017 году о перезапуске Рабочей группы по энергетике", — отмечает портал.

По его данным, в 2021 году Рабочая группа по энергетике продолжает действовать. По сообщению FTM, на весну запланирована третья встреча за четыре года. Постоянным пунктом повестки дня стал российский проект газопровода "Северный поток 2". Как указывает портал, "Нидерланды являются одними из немногих стран в Европе, которые поддерживают проект газопровода".

В парламентских отчетах и реестрах документов различных министерств Нидерландов эти встречи не фигурируют, однако голландский портал нашел доказательство подобных контактов в отчетах российского Минэнерго.

"Многие страны Центральной и Восточной Европы опасаются усиления доминирования России в газовой сфере после строительства "Северного потока 2", а между тем такие страны, как Германия и Нидерланды, рассматривают проект как прекрасную возможность для обеспечения энергоснабжения и считают проект чисто коммерческим… Европа разделена по "Северному потоку 2", и правительство Нидерландов встает на сторону России", — приходит к выводу голландский портал.

Малайзийский Boeing (рейс MH17) потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Эксперты рассказали, какие маски опасно носить

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

РФ заявила позже, что передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую, что ракета принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing. В РФ заявили, что обвинения ССГ голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким, отметив, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.