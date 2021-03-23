МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Демпферный механизм, направленный на сглаживание колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке, для дизеля работает достаточно эффективно и не требует снижения условных цен в формуле расчета, будет донастроена только их индексация в соответствии с инфляцией, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Правительство РФ решило донастроить механизм демпфера, сглаживающий колебания цен на топливо. Сделать это планируется с 1 мая, понизив условную цену бензина в формуле расчета, а также используя фактические темпы роста розничных цен для индексации условных в последующие периоды. Источник РИА Новости говорил, что в 2021 году может быть скорректирован демпфер только по бензину, а по дизтопливу — в 2022 году.

"Мы считаем корректировку демпфера для бензина совместно с другими мерами, включая увеличение оптовой торговли на бирже и дозагрузку НПЗ, достаточной для стабилизации цен. Это комбинация мер — компании понимают свою ответственность и донасыщают рынок, а регулятор, в свою очередь, понимая ситуацию, помогает удерживать экономику (нефтяных компаний — ред.) в приемлемых параметрах", — сказал Сорокин в интервью газете РБК.

"По дизельному топливу текущий демпфер работает достаточно эффективно, сейчас маржинальность при его продаже в рознице не требует дополнительных корректировок. Поэтому по дизелю такой остроты не наблюдалось, там будут корректироваться только темпы индексации индикативной цены — приведение в соответствие с инфляцией и ожидаемыми темпами роста", — добавил он. Минстрой допустил очередной рост цен на жилье в России

Замминистра напомнил, что демпфер напрямую на АЗС не влияет, так как его выплачивают или получают из бюджета НПЗ. Таким образом, механизм влияет на оптовую компоненту цены, но предпринимаемые меры позволят стабилизировать оптовые цены до того уровня, который будет давать всем сегментам цепочки приемлемую доходность, выразил уверенность он. Сорокин считает, что текущая корректировка демпфера позволит механизму работать далее эффективно, но власти в любом случае готовы принимать меры для удержания ситуации при необходимости.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива. В настоящее время индикативные (условные) цены в демпфере индексируются на 5% ежегодно до 2024 года включительно.