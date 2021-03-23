МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Розничные цены на топливо на АЗС в России не меняются вслед за нефтяными котировками, поскольку механизм регулирования внутреннего рынка топлива нацелен на создание предсказуемых цен для потребителя, пояснил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Мировые цены на нефть могут быстро и существенно как расти, так и снижаться, что "создает проблемы с планированием и прогнозированием как для независимых АЗС, так и для любого потребителя нефтепродуктов", сказал Сорокин. При этом на протяжении всей истории розничные цены на АЗС растут более активно, чем снижаются, отметил он. Минэнерго рассказало, изменятся ли цены на дизельное топливо

"Поэтому, когда цена на нефть падает, цены на АЗС сильно не снижались, и в розничном сегменте образовывалась сверхмаржинальность. А при росте цен на нефть росли и цены на АЗС", — сказал Сорокин в интервью газете РБК.

"Когда принимался демпфер, предполагалось, что он позволит стабилизировать рост цен в рознице, ограничив ее инфляцией, при этом изымая сверхдоходность АЗС и нефтяных компаний, когда цена на нефть падает, но выплачивая часть этой доходности назад (компаниям при росте цен на нефть — ред.) для того, чтобы избежать роста цен для потребителя", — добавил он.

"Главная задача — сделать так, чтобы потребитель имел предсказуемую цену, чтобы она не изменялась в разные стороны", — заключил замминистра.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.