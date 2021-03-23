2021-03-23T17:33:54+03:00
2021-03-23T17:33:54+03:00
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"Сила Сибири" приостановит транспортировку газа в начале апреля
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Плановые ремонтные работы пройдут на трубопроводе "Сила Сибири" с 1 по 7 апреля, транспортировка газа в этот период будет приостановлена, сообщает пресс-служба "Газпрома". "С 1 по... ПРАЙМ, 23.03.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Плановые ремонтные работы пройдут на трубопроводе "Сила Сибири" с 1 по 7 апреля, транспортировка газа в этот период будет приостановлена, сообщает пресс-служба "Газпрома".
"С 1 по 7 апреля включительно на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа в этот период будет приостановлена", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что время ремонта согласовано "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.