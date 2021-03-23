МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Плановые ремонтные работы пройдут на трубопроводе "Сила Сибири" с 1 по 7 апреля, транспортировка газа в этот период будет приостановлена, сообщает пресс-служба "Газпрома". Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

"С 1 по 7 апреля включительно на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа в этот период будет приостановлена", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что время ремонта согласовано "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По договоренности сторон профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.