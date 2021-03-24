МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в РФ с начала 2021 года выросло на 3,9% в годовом выражении, а без учета лишнего дня в прошлом високосном году — на 5%, выработка увеличилась на 5%, сообщил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"На 3,9% у нас выросло потребление с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем, если не учитывать високосный день в прошлом году, это будет порядка 5% плюсом. А если смотреть показатели, очищенные от температурного фактора, 1,2% плюсом", — рассказал Грабчак. Платить по новым правилам. Какие налоговые изменения ждут россиян

Замглавы Минэнерго подчеркнул, что потребление увеличивается как среди бытовых потребителей, так и по отраслям промышленности.

"Выработка у нас выросла с начала года на величину порядка 5%", — сообщил также замминистра.

"Основной объем выработки был на теплоэлектростанциях (ТЭС), это около 60% от общей выработки. Сейчас, естественно, выработка будет немного смещаться на ГЭС с учетом паводкового периода", — уточнил Грабчак.

Потребление электроэнергии в первом квартале прошлого года сократилось на 1,1% в годовом выражении и составило 290,3 миллиарда кВт.ч, выработка снизилась на 1,8% — до 293,9 миллиарда кВт.ч. Электропотребление в России в 2020 году снизилось на 2,3%, до 1,05 триллиона кВт.ч, а производство — на 3%, до 1,064 триллиона кВт.ч.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.