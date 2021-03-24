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https://1prime.ru/energy/20210324/833307649.html
Названы последствия отключения Украины от энергосистемы с Россией
Энергетика
Новости
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Потенциальное отсоединение Украины от единой энергосистемы с РФ и Белоруссией на России никак не отразится, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений... ПРАЙМ, 24.03.2021
электроэнергия, украина, россия, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Потенциальное отсоединение Украины от единой энергосистемы с РФ и Белоруссией на России никак не отразится, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
В начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом заявил, что энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году. Президент Украины Владимир Зеленский позднее отметил, что страна должна синхронизировать свою энергосистему с ЕС в течение трех лет.
"На нас это никак не отразится", — сказал Грабчак, отвечая на вопрос об отказе Украины от единой энергосистемы с РФ и Белоруссией.
Согласно данным на сайте компании "Укрэнерго", с начала февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме. После аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС 2-3 февраля "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличил поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
Возобновление импорта электроэнергии из РФ вызвало возмущение среди украинских политиков. В Раде потребовали запретить импорт электричества из РФ.