МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Потенциальное отсоединение Украины от единой энергосистемы с РФ и Белоруссией на России никак не отразится, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом заявил, что энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году. Президент Украины Владимир Зеленский позднее отметил, что страна должна синхронизировать свою энергосистему с ЕС в течение трех лет. Потребление электроэнергии в России с начала года выросло на 3,9%

"На нас это никак не отразится", — сказал Грабчак, отвечая на вопрос об отказе Украины от единой энергосистемы с РФ и Белоруссией.

Согласно данным на сайте компании "Укрэнерго", с начала февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме. После аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС 2-3 февраля "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличил поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.

Возобновление импорта электроэнергии из РФ вызвало возмущение среди украинских политиков. В Раде потребовали запретить импорт электричества из РФ.