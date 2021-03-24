МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не против импорта электроэнергии из Финляндии, но Россия в этом не нуждается, поскольку близлежащий Северо-Западный регион полностью ею обеспечен, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики Евгений Грабчак.

В январе государственная электросетевая компания Финляндии Fingrid опубликовала четыре сценария развития финской энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет "углеродно нейтральной". Три сценария предполагают существенный рост ввода в эксплуатацию ветроэлектростанций либо солнечных электростанций в стране и прекращение импорта электроэнергии, один — переход к экспорту электроэнергии, в том числе в РФ. Купить по старым ценам. Какие вещи вот-вот взлетят в цене

"Если это будет выгодно всем сторонам, почему нет", — ответил Грабчак на вопрос, есть ли смысл России импортировать электроэнергию из Финляндии.

"Пока мы видим другую картинку. Технологически мы готовы. Вставка постоянного тока работает в обе стороны. Объединенная энергосистема Северо-Запада позволяет обеспечивать этот экспорт, пока нам там электроэнергия извне не нужна", — добавил замминистра.