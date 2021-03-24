МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "Газпром" в 2020 году в результате геологоразведочных работ прирастил запасы газа на 480 миллиардов кубометров, коэффициент восполнения запасов вновь оказался выше единицы, говорится в сообщении компании.

"В 2020 году на территории России, по предварительным данным, выполнено свыше 5 тысяч квадратных метров сейсморазведочных работ методом 3D, пробурено более 57 тысяч метров горных пород, в том числе построены технически сложные скважины глубиной до 4,5 тысячи метров", — говорится в сообщении.

"В результате этих работ прирост запасов газа составил более 480 миллиардов кубометров и существенно превысил добычу (452,6 миллиардов кубометров). Таким образом, уже на протяжении 16 лет коэффициент восполнения запасов газа "Газпрома" стабильно выше единицы", — добавляется в релизе. В России создают новый орбитальный корабль

Основные геологоразведочные работы, проводимые компанией, были сосредоточены в районе полуострова Ямал, на востоке России и континентальном шельфе. В частности, в 2020 году увеличена ресурсная база Ямальского центра газодобычи – на приямальском шельфе Карского моря открыто месторождение "75 лет Победы" с запасами газа 202,4 миллиарда кубов, в результате бурения разведочной скважины получены новые данные о значительно большей, чем предполагалось, продуктивности Ленинградского месторождения.

"Также компания продолжает доразведку запасов опорных месторождений Ямальского центра – Бованенковского и Харасавэйского, ведет работу по изучению Тамбейского месторождения. В рамках развития Якутского и формирования Иркутского центров газодобычи "Газпром" выполняет геологоразведочные работы на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях", — сообщает "Газпром".

Отмечается, что для повышения эффективности изучения недр компания использует новейшие технологии, в том числе цифровые. Так, "Газпром" развивает единое информационное пространство геолого-геофизической и промысловой информации. Оно дает возможность специалистам компании и ее дочерних обществ комплексно контролировать и анализировать процессы исследования и разработки месторождений на протяжении всего их жизненного цикла.