МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг французского нефтегазового гиганта Total до "A1" с "Аа3", рейтинговый прогноз, соответственно, изменен с негативного на стабильный, говорится в релизе агентства.

Агентство указывает, что пандемия коронавируса, вызвавшая обвал цен на нефть и выручки от переработки и сбыта, привела к значительному ухудшению качества платежеспособности Total в прошлом году, несмотря на хороший уровень экономической интеграции между операциями компании в добыче и переработке. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

"Сегодняшнее рейтинговое действие отражает наши ожидания относительно того, что Total вряд ли сможет обеспечить устойчивое восстановление своих показателей платежеспособности до уровней, соизмеримых с рейтингом "Aa3", в течение следующих двух-трех лет", — приводит также агентство мнение ведущего аналитика по Total Мартена Фюжерика (Martin Fujerik).

"В базовом сценарии агентства, который предполагает среднюю цену Brent на уровне 50 долларов за баррель в 2020 году и 55 долларов — в 2021 году, Moody's ожидает, что Total сможет восстановить соотношение скорректированного нераспределённого денежного потока (RCF) к чистому долг до 25-30% в течение 2022 года, что соответствует рейтингу "A1"со стабильным прогнозом", — также указывает агентство.

Moody's добавляет, что может повысить рейтинг Total, если компания добьется стабильного показателя соотношения скорректированного RCF к чистому долгу выше 30%. И наоборот, неспособность компании восстановить этот показатель до 25% может привести к снижению рейтинга, как указывает агентство.

Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.