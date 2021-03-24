БРЮССЕЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Между союзниками по НАТО существуют разногласия относительно вопроса по проекту "Северный поток 2", но НАТО могла бы стать площадкой для их обсуждения, сказал по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг. Рубль страдает от продаж российских госбумаг

"Мы упоминали "Северный поток", по которому есть разногласия. Я думаю, что НАТО — это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы", — сказал он.