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2021
https://1prime.ru/energy/20210324/833311606.html
В НАТО рассказали о роли альянса в реализации "Северного потока 2"
Энергетика
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Между союзниками по НАТО существуют разногласия относительно вопроса по проекту "Северный поток 2", но НАТО могла бы стать площадкой для их обсуждения, сказал по итогам... ПРАЙМ, 24.03.2021
европа, газ, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Между союзниками по НАТО существуют разногласия относительно вопроса по проекту "Северный поток 2", но НАТО могла бы стать площадкой для их обсуждения, сказал по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса генсек Йенс Столтенберг.
"Мы упоминали "Северный поток", по которому есть разногласия. Я думаю, что НАТО — это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы", — сказал он.