БРЮССЕЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предупредил в ходе переговоров главу МИД ФРГ Хайко Мааса о возможности введения санкций в случае завершения строительства или сертификации газопровода "Северный поток 2".

"Я сказал ему, что мы продолжим следить за работами по завершению строительства или сертификации газопровода. В случае если это произойдет, мы примем решение относительно того, вводить ли санкции", — сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Вместе с тем, как отметил госсекретарь, сохраняющиеся разногласия с Германией по вопросу строительства "Северного потока-2" не отразятся на союзническом характере отношений двух стран.

"У нас есть реальные разногласия относительно "Северного потока-2", однако мы не позволим, чтобы это мешало нашей совместной работе по различным вопросам, которые вызывают прямую озабоченность у граждан наших стран", — указал глава дипведомства США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.