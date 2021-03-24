МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "Арктик СПГ-1", дочернее предприятие "Новатэка", выиграло аукцион со специальными условиями на Северо-Гыданский газовый участок недр в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заплатив 775,4 миллиона рублей, сообщили журналистам в Минприроды РФ.

"Аукцион на Северо-Гыданский участок недр выиграл "Арктик СПГ-1", стоимость 775,4 миллиона рублей", — рассказали в ведомстве.

Правительство РФ в декабре поручило провести аукцион в 2021 году, установив при этом специальное условие. Компания может принять в нем участие, если уже имеет лицензию на пользование участком недр на полуостровах Ямал или Гыдан, и эта лицензия обязывает компанию производить из добыт​ого газа сжиженный природный газ (СПГ). Зачем Россия ввязалась в очередной "газовый поток" на юге

Помимо "Арктик СПГ-1", в аукционе принимала участие другая дочерняя компания "Новатэка" — "Обский СПГ". Стартовый размер платежа составлял 704,9 миллиона рублей.

Прогнозные извлекаемые ресурсы нефти участка составляют 35,8 миллиона тонн по категории D1 и 66,4 миллиона по категории D2. Прогнозные ресурсы газа составляют 511,8 миллиарда кубометров по категории D1, 402,1 миллиарда кубометров по категории D2. Прогнозные извлекаемые ресурсы конденсата составляют 46,1 миллиона тонн по категории D1, 30,8 миллиона тонн по категории D2. Как сообщил сам "Новатэк", ресурсный потенциал участка оценивается на уровне 9,8 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента углеводородов по российской классификации.

Северо-Гыданский участок входит в число участков на Ямале и Гыдане, выдачу лицензий на которые Минприроды в 2016 году приостановило по просьбе "Новатэка". Тогда из планов лицензирования были исключены газовые и газоконденсатные месторождения Гыданское, Солетско-Ханавейское, Западно-Сеяхинское, Верхнетитутейское, Штормовое, а также участки недр Бухаринский, Восточно-Явайский, Мамонтовский, Северо-Гыданский и Ярачойтский.

Минприроды РФ сообщало, что готово распределять зарезервированные участки под СПГ-проекты, что и стало необходимым условием для получения лицензий. Сейчас "Новатэк" уже получил лицензии на все вышеуказанные участки, кроме Восточно-Явайского, Мамонтовского, Ярачойтского.