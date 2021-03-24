МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "Интер РАО" (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) в первом квартале 2021 года прогнозирует рекордные показатели экспорта, а также прибыли, сообщила журналистам член правления — врио руководителя блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина. "Интер РАО" нарастила экспортные поставки электроэнергии на 35%

"У нас рекордные объёмы идут по первому кварталу по экспорту вообще за годы существования "Интер РАО", — сказала Панина в кулуарах конференции "Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях". Ключевыми направлениями поставок она назвала Финляндию и Прибалтику, отдельно выделив Латвию.

Панина также отметила, что "Интер РАО" ожидает и рекордных показателей прибыли в первом квартале года. "По прибыли мы идём на рекорд… хотя это и первый квартал достаточно тяжёлого переходного 2021 года", — сказала она. Рекордные показатели связаны с погодными факторами, то есть с холодной зимой и связанным с ней ростом потребления.

При этом ожидается ухудшение показателей во втором и третьем кварталах. "Второй и третий кварталы, я думаю, будут значительно хуже… климатический фактор уйдёт, а полностью ограничительные меры (из-за коронавируса — ред.) ещё не будут сняты", — считает Панина.

Она не делает точных прогнозов на 2021 год, но ожидает показателей "несколько ниже уровня 2019 года".

В начале марта "Интер РАО" на презентации отметил, что ждет роста экспорта электроэнергии в 2021 году на 28%, до 15 миллиардов кВт.ч. Экспорт электроэнергии за 2020 год снизился на 39,5% в годовом выражении и составил 11,701 миллиарда кВт.ч. Экспорт электроэнергии за 2019 год увеличился на 15,7% и составил 19,338 миллиарда кВт.ч.

ПОСТАВКИ НА УКРАИНУ

В то же время "Интер РАО" ждет снижения поставок электроэнергии на Украину в марте из-за потепления, надеется, что в апреле экспорт не прекратится, но Украина — не ключевое направление поставок, сообщила журналистам член правления – врио руководителя блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина.

"В феврале мы активно поставляли достаточно большие объемы. В марте ситуация изменилась тем, что уже потеплело достаточно сильно, то есть, такой потребности нет, цены сами по себе на рынке Украины снизились, и такого масштабного интереса к поставкам нет. Более того, продолжается практика со стороны системного оператора Украины введения ограничений, то есть они в определенные часы, когда Российская Федерация могла бы поставить электроэнергию, они нам обнуляют переток", — сказала Панина в кулуарах конференции "Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях".

"Поэтому сейчас конкретно в марте мы не ожидаем больших объемов, у нас, если март начался еще достаточно бодро, то по мере потепления к концу марта у нас объемы снижаются. Конкретно на сегодня поставка максимум 90 МВт. На апрель, честно говоря, мы оптимистично надеемся", — добавила она.

Панина пояснила, что не ожидает, что в апреле на Украине будут приняты новые нормативные акты, запрещающие импорт электроэнергии из РФ. Кроме того, тёплая погода в апреле также может влиять на объем поставок.

Стратегически поставка на Украину находится под большим вопросом с учетом активных законодательных инициатив, но направление не является ключевым для РФ, напомнила она.

Согласно данным на сайте компании "Укрэнерго", с начала февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России в тестовом режиме. После аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС 2-3 февраля "Интер РАО" увеличил поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.

Возобновление импорта электроэнергии из России вызвало возмущение среди украинских политиков. В Раде потребовали запретить импорт электричества из РФ.