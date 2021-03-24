МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. США, угрожая Германии введением санкций в связи с завершением строительства "Северного потока 2", может добиться противоположного эффекта и вместо изоляции России изолировать от себя Европу, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. В США пригрозили ФРГ санкциями при попытках завершить "Северный поток 2"

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предупредил в ходе переговоров главу МИД ФРГ Хайко Мааса о возможности введения санкций в случае завершения строительства или сертификации газопровода "Северный поток 2".

По мнению Паниной, угроза Блинкена трудновыполнима, так как в данном случае речь пошла бы о полноценной торговой войне между США и Германией.

"В этом случае отношения Вашингтона и Берлина станут ещё хуже, чем при Трампе. Все усилия администрации Байдена по консолидации евроатлантического лагеря пойдут прахом", — сказала Панина РИА Новости.

При этом, по мнению парламентария, американские власти не могут уйти от этой темы.

"Раскрутив маховик русофобии, демократы в сенате и конгрессе вынуждены соревноваться с республиканцами в агрессивных демаршах против "Северного потока 2". Высока вероятность того, что США перегнут палку и добьются прямо противоположного эффекта: вместо изоляции России изолируют Европу от самих себя", — считает Панина.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.