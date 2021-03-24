МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Чистый убыток "Газпрома" по РСБУ в 2020 году составил 706,926 миллиарда рублей против прибыли в 733,994 миллиарда рублей в предыдущем году, следует из отчета компании. "Газпром" может построить два новых завода СПГ к 2025 году

Выручка "Газпрома" снизилась на 14,7% и составила 4,061 триллиона рублей.

Валовая прибыль уменьшилась на 25,1%, до 1,573 триллиона рублей. Доходы от участия в других организациях снизились на 1,4% и составили 311,966 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 11,036 миллиарда рублей против 629,114 миллиардов за предыдущий год. Себестоимость продаж уменьшилась на 6,4%, до 2,488 триллиона рублей. Коммерческие расходы выросли на 6,4% и составили 1,451 триллиона рублей. Управленческие расходы увеличились на 3%, до 111,347 миллиардов рублей.

Долгосрочные обязательства "Газпрома" на 31 декабря 2020 года составили 3,234 триллиона рублей, увеличившись на 13,7% по сравнению с показателем на конец 2019 года. Краткосрочные обязательства компании выросли на 8,6%, до 2,258 триллиона рублей.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.