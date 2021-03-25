КАИР, 25 мар — ПРАЙМ. Блокировка навигации на Суэцком канале и простой десятков кораблей, в том числе нефтяных танкеров, может привести к росту цен на нефть на 10% и выше, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Худур. В Египте заявили о временной приостановке навигации по Суэцкому каналу

Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC) заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.

Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялось из КНР в Роттердам и село на мель на 151-м километре канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Несколько десятков кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале.

"Порядка 100 кораблей должны были пройти через канал и сейчас заблокированы, это, безусловно, влияет на цены на нефть. Рост цен может достигнуть 10% и даже превысить этот порог", — заявил Бу Худур.

По его мнению, рост цен может продолжаться длительное время до тех пор, пока ситуация с поставками не стабилизируется. "Вследствие этого вырастет стоимость и перевозок и, соответственно, себестоимость товаров в мировой торговле", — пояснил эксперт.

Еще одним последствием ситуации с кораблем эксперт назвал возможное увеличение стоимости страховки. "В свою очередь, повышение цен на страховку станет еще одним бременем на мировой экономике", — резюмировал Бу Худур.

Цены на нефть довольно волатильны в последние дни. Так, в середине месяца стоимость нефти упала почти на 7%, после чего котировки стали корректироваться. В среду цена на нефть подскочила сразу на 6%, почти полностью компенсировав падение, отмеченное в предыдущий день. Сегодня же нефтяные цены вновь снижаются — примерно на 2%.